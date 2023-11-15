Россиянина с ножевым ранением в сердце и перерезанным горлом спасли ростовские врачи

В Ростове врачи городской клинической больницы №20 смогли спасти жизнь мужчины, доставленного в операционную с тяжелыми ножевыми ранениями. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава региона.

38-летний пациент был доставлен в крайне тяжелом состоянии, медики диагностировали у пострадавшего ранение сердца с большой кровопотерей в грудную полость и глубокую резаную рану шеи с полным пересечением трахеи.

Помощь одновременно оказывали несколько бригад хирургов. Хирургическое вмешательство длилось более полутора часов, спустя трое суток после операции мужчина начал самостоятельно ходить, через девять дней его выписали из больницы на амбулаторное лечение.

Ранее мужчина получил два ножевых ранения, пытаясь защитить свою дочь от домогательств.