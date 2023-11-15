Поездка на такси закончилась для беременной россиянки госпитализацией

В Петербурге женщина на пятом месяце беременности попала в больницу после поездки на такси. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Восстания. Машину женщине вызвала подруга. Когда таксист подъехал к зданию, беременная вышла к нему и хотела сесть в салон, но водитель раньше времени сдвинулся с места. Он нажал на педаль в момент, когда петербурженка успела поставить в салон только одну ногу.

«Видимо, водитель убрал ногу с тормоза, машина покатилась, и он перепутал и дал газу. Я упала. Полтела под машиной, он меня еще, наверное, метр протащил в таком положении», — поделилась пострадавшая.

Беременную женщину оперативно доставили в больницу с ссадинами и синяками. Вскоре ее выписали. По словам россиянки, она не могла находиться в медучреждении долго, так как дома ее ждал ребенок.

Ранее в аэропорту Петербурга беременную россиянку отказались пускать на борт самолета.