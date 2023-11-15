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Россиянам рассказали, когда ребенка необходимо вести к логопеду

Логопед Просецкая: при малейшей задержке речи ребенка важно показать специалисту

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Задержка развития речи — одно из самых распространенных нарушений у детей. Об этом рассказала главный логопед Минздрава Московской области Светлана Просецкая. По ее словам, которые приводит РИАМО со ссылкой на пресс-службу ведомства, существуют нормативные показатели развития речи. Если ребенок не укладывается в них — это повод обратиться к специалисту.

«Зачастую нарушения речевого развития проявляются в неправильном произношении звуков, нечеткости, проглатывании и пропусках отдельных звуков, перестановки слогов в словах. Также могут отмечаться запинки в речи, нарушения темпа и ритма речи. Если вы заметили у ребенка отставание от нормативных показателей, необходимо обратиться к логопеду», — рассказала Просецкая.

Она добавила, что часто родители привыкают к неправильному произношению ребенка и не замечают других проблем в его речи. Однако, чем раньше будет выявлено нарушение, тем больше шансов его исправить, заключила специалист.

Логопед Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы (ГППЦ) Лариса Артюшевская до этого рассказала, как научить ребенка выговаривать звук «р». По ее словам, помогут упражнения с произношением «тр» и «др». При этом специалист подчеркнула, что если тренировки не помогают, важно обратиться к специалисту.

Ранее логопед объяснила, как помочь ребенку заговорить.

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