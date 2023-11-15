В РФ готовность к прохождению осенне-зимнего периода подтвердили 97% компаний

Паспорта, свидетельствующие о готовности к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП), получили 97% российский системообразующих компаний. Об этом рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, передает ТАСС.

В среду, 15 ноября, глава энергетического ведомства принял участие во всероссийском совещании о результатах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и инфраструктуры к отопительному сезону. Он подчеркнул, что к текущему моменту готовность к данному периоду подтвердили 492 из 506 крупных системообразующих предприятий.

«Остальные 14 компаний, не получившие паспорта готовности, должны представить Минэнерго план мероприятий по обеспечению соответствующих условий готовности», — добавил Шульгинов.

В конце октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами кабинета министров, в ходе которого указал на важность своевременного решения вопросов по обеспечению граждан теплоснабжением. Глава государства поручил решить возможные проблемы до наступления холодов, чтобы «не рвалось, где тонко».

Ранее исследование показало, что за последний год среди россиян резко вырос спрос на отопительные приборы.