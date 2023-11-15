На Урале таможенники изъяли 240 «автоматов Калашникова»

Таможенники не пропустили через границу 240 пластмассовых автоматов несмотря на то, что они были задекларированы. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

Уральский предприниматель, продающий игрушки, закупил и задекларировал 1440 пистолетов и автоматов для своего магазина.

«В ходе таможенного досмотра инспекторы обратили внимание, что 240 изделий копируют внешний облик автомата Калашникова, то есть являются сходными до степени смешения с товарным знаком «КАЛАШНИКОВ», — сообщается в публикации.

Сотрудники таможни обратились к правообладателю и выяснили, что бизнесмен не просил разрешение на использование интеллектуальных прав. В результате все 240 автоматов изъяли. Их уничтожат.

Ранее в Москве таможенники нашли в багаже иностранца две пары часов за шесть миллионов рублей.