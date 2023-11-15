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На Урале таможенники изъяли 240 «автоматов Калашникова»

Сотрудники уральской таможни уничтожат 240 «автоматов Калашникова»

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Уральское таможенное управление

Таможенники не пропустили через границу 240 пластмассовых автоматов несмотря на то, что они были задекларированы. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

Уральский предприниматель, продающий игрушки, закупил и задекларировал 1440 пистолетов и автоматов для своего магазина.

«В ходе таможенного досмотра инспекторы обратили внимание, что 240 изделий копируют внешний облик автомата Калашникова, то есть являются сходными до степени смешения с товарным знаком «КАЛАШНИКОВ», — сообщается в публикации.

Сотрудники таможни обратились к правообладателю и выяснили, что бизнесмен не просил разрешение на использование интеллектуальных прав. В результате все 240 автоматов изъяли. Их уничтожат.

Ранее в Москве таможенники нашли в багаже иностранца две пары часов за шесть миллионов рублей.

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