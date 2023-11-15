В Подмосковье два мальчика попали в больницу из-за отравления угарным газом

В Подмосковье двух детей госпитализировали из-за неправильно установленной газовой колонки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Королеве. Двое мальчиков четырех и семи лет находились в ванной. В какой-то момент обоим стало плохо, младший потерял сознание. Родители вызвали «скорую», медики диагностировали отравление угарным газом. В последствии врачам удалось стабилизировать состояние обоих детей.

Приехавшие на место сотрудники газовой службы выяснили, что причина заключается в газовой колонке, которую недавно поставили в доме. Ремонтники неправильно установили технику, поэтому угарный газ скапливался в ванной.

На данный момент полиция проводит проверку.

Ранее в Мордовии пять человек оказались в реанимации после отравления газом в медколледже.