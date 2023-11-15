Кредитные каникулы участников СВО не будут учитывать в рейтинге кредитоспособности

Кредитные каникулы, предоставляемые участникам специальной военной операции и членам их семей, не повлияют на их кредитную историю и индивидуальный рейтинг кредитоспособности — такое разъяснение дал ЦБ РФ в ответ на запрос рабочей группы по СВО. Об этом сообщил глава группы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По словам Турчака, с момента введения кредитных каникул для участников СВО и членов их семей, люди, которые воспользовались льготой, беспокоились, что в дальнейшем это негативно отразится на их кредитной истории. Их волновало, что впоследствии кредиты им будут давать под больший процент или отказывать.

«Рабочая группа обратилась к главе Банка России Эльвире Набиуллиной. В ответ ЦБ РФ дал разъяснение банкам, страховым, микрофинансовым организациям о недопустимости подобных последствий для участников СВО. И рекомендовал не учитывать в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика, приостановление исполнения им своих обязательств на льготный период или прекращение обязательств по основаниям, указанным в законе», — сообщил он.

Андрей Турчак поблагодарил Центробанк за поддержку позиции рабочей группы по СВО.

Рабочая группа по вопросам СВО, которую возглавляет Андрей Турчак, была создана по распоряжению президента в декабре прошлого года. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

В октябре глава рабочей группы Турчак в докладе президенту представил итоги работы и новые предложения по поддержке участников спецоперации. В их числе — бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, сохранение мобильного номера телефона за участником СВО, даже если он не пользовался им долгое время, усовершенствование системы перевозки маломобильных инвалидов боевых действий и т.д.