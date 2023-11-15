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В Волгограде девушек поймали за прикуриванием сигарет от Вечного огня

В Волгограде две студентки прикурили сигареты от Вечного огня

В Волгограде задержали двух студенток, которые решили надругаться над мемориалом. Об этом сообщает управление МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел на Аллее Героев. Две студентки 21 года и 24 лет подошли к Вечному огню и прикурили от него сигареты. Заметив местных жительниц около монумента, полицейские подошли к девушкам и задержали их.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщается в публикации.

Студенткам грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или арест до трех месяцев.

Ранее во Владимирской области женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за танец на Вечном огне.

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