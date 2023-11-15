В Воронеже посетителям ресторана вручили повестки

В Воронеже посетителям одного из местных ресторанов вручили повестки в военный комиссариат. Об этом сообщает телеканал «Вести Воронеж».

Речь идет об азербайджанском заведении под названием «Форт», расположенном на Донбасской улице. В тот день там большая компания праздновала день рождения.

Появившиеся в ресторане правоохранители начали проверку документов у присутствующих. После чего вручили повестки около 50 гостям заведения. По словам собеседника телеканала, речь идет о россиянах азербайджанского происхождения.

В начале октября в Челябинске правоохранители провели рейд на Кременкульском рынке, чтобы выявить мигрантов. В результате мероприятия 17 человек, которые недавно стали гражданами России, получили повестки для явки в военкоматы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста.