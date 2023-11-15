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Израильская армия привезла медикаменты и инкубаторы для новорожденных в больницу в Газе

ЦАХАЛ привез медикаменты и инкубаторы для новорожденных в больницу в Газе

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Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что израильские военные доставили в больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа медикаменты, инкубаторы для новорожденных, детское питание.

«Мы можем подтвердить, что инкубаторы, детское питание и медикаменты, доставленные танками ЦАХАЛа из Израиля, успешно доставлены в больницу Шифа», — указано в сообщении.

В ЦАХАЛ также заверили, что израильские медицинские бригады и солдаты, говорящие по-арабски, в настоящее время находятся на месте, чтобы обеспечить доставку этих грузов тем, кто в них нуждается.

15 ноября ЦАХАЛ начал штурм больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, назвав его «точной и целенаправленной операцией». Арабские СМИ сообщали о стрельбе в палатах, подрывах стен и задержании врачей. По разным данным, в больнице находятся от 2 до 9 тысяч человек, в их числе беженцы и лица в критическом состоянии. За несколько часов до штурма США поддержали заявления Израиля об использовании больниц Газы палестинским радикальным движением ХАМАС, боевики возложили ответственность за происходящее на американского президента Джо Байдена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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