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Дарью Трепову* доставили в суд на первое слушание о теракте с военкором Татарским

Дарью Трепову привезли в суд на первое слушание о теракте с военкором Татарским

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Максим Блинов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) доставили в суд на первое слушание о теракте с военкором Владленом Татарским.

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что в деле Треповой ярко проступает «украинский след», который никто не собирается скрывать. Поэтому сейчас можно наказать только исполнителей, а «за заказчиками еще придется в Киев сходить».

Теракт против военкора Татарского произошел 2 апреля этого года в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В его осуществлении подозревают Дарью Трепову, которую 13 ноября признали вменяемой.

Следствие установило, что Трепова стала участником террористической группы по причине несогласия с проведением российской армией СВО на Украине. Активисты решили организовать теракт, чтобы оказать давление на российские власти.

Во время встречи Трепова задала Татарскому вопрос, он ее узнал и назвал Настей. Она сказала, что хочет передать ему подарок — бюст. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Shot, военкор называет статуэтку золотым Владленом. Когда он берет ее в руки, происходит взрыв. Девушка первой уходит с места преступления.

Во время взрыва пострадали посетители кафе: 40 человек были ранены осколками, среди них — трое несовершеннолетних.

«Трепова пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой», — заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее двое организации «Граждане СССР» (запрещенная в РФ экстремистская организация) рассказали, зачем пытались взорвать вышки связи.

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