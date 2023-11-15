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В ДТП под Екатеринбургом погибла жена блогера Лещева

Жена блогера Лещева Виктория погибла в ДТП с автобусом под Екатеринбургом

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Одной из погибших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с автобусом в Свердловской области оказалась супруга блогера Александра Лещева. Об этом он сам сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Все подтвердилось. Автобус занесло, он об дерево ударился», — сказал он.

По словам Лещева, его супруга Виктория не была пристегнута и вылетела через окно.

Виктории Лещевой было 28 лет, у супругов есть дочь.

Авария произошла на 318-м км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Кроме девушки в аварии погиб водитель автобуса. Пострадали еще восемь человек, они были эвакуированы в Верхнепышминскую центральную больницу. Для помощи другим пациентам выехала бригада Территориального центра медицины катастроф. По данным свердловской прокуратуры, автобус пошел на обгон и врезался в грузовой автомобиль.

13 ноября сообщалось, что пять человек получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком в городе Артеме в Приморском крае. По предварительным данным, водитель автобуса №3, который следовал по маршруту «Артем — Кневичи», не учел дистанцию до едущего впереди грузовика и врезался в него.

Ранее мужчина открыл стрельбу по автобусу в Калуге.

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