В РФ определили, какая пластиковая упаковка подлежит запрету

Минпромторг подготовил окончательный список пластиковой тары, подлежащей запрету с 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, список направлен на согласование в правительство. В список вошла тара, отходы от которой не подлежат утилизации либо плохо извлекаются. Всего перечень включает в себя 23 вида упаковки, шесть из которых планируют запретить к использованию с 2024 года, оставшиеся 17 — с 2023 года.

Отмечается, что документ не вызвал разногласий с Минсельхозом, Минприроды и Минэкономики. Финальный список был сокращен на пять позиций по сравнению с изначальным вариантом. Под запрет с 2024 года попадут полупрозрачные ПЭТ-бутылки нестандартных цветов за исключением голубого, зеленого, черного и коричневого, непрозрачные ПЭТ-бутылки кроме белых для молочной продукции, упаковки из ПЭТ, произведенные с использованием этикетки из ПВХ, которая мешает вторичной переработке. Также ограничения затронут многослойные полиэтиленовые бутылки, капсулы для кофе, состоящие из многокомпонентных материалов, и пластиковые контейнеры с привальцованной металлической крышкой.

До этого российские ученые нашли способ использовать второй раз неперерабатываемую упаковочную пленку.

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