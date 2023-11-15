Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты рассказали о пользе и вреде красной икры для здоровья

ОСН: красная икра полезна, но противопоказана для некоторых людей

close
100%
Depositphotos

Красная икра в целом полезна для здоровья. В ней много витаминов и минералов, за счет чего она улучшает иммунитет организма. Но при этом она может быть сильным аллергеном, а также вредна людям с мочекаменной болезнью, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

При регулярном потреблении красная икра укрепляет кости, волосы и ногти, поэтому ее полезно есть людям, которые предрасположены к заболеваниям опорно-двигательного аппарата и беременным женщинам.

Также этот продукт является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует давление, выводит из организма плохой холестерин. Икра полезна для профилактики атеросклероза, повышает уровень гемоглобина в крови, предотвращает развитие рахита, улучшает зрение и повышает потенцию.

Однако, как и любой морепродукт, икра может вызвать аллергию, поэтому вводить ее рацион следует осторожно и небольшими порциями. Она противопоказана при индивидуальной непереносимости и может навредить людям, страдающим заболеваниями почек или мочекаменной болезнью. Это объясняется высоким содержанием соли.

В день, по мнению специалиста, следует съедать не более пяти ложек красной икры, причем не в ежедневном режиме, а не чаще одного-двух раз в неделю. В противном случае человеку грозят проблемы с пищеварением.

Напомним, самой популярной в России считается икра горбуши, а самой редкой – икра чавычи. Причем икра лососевых бывает двух сортов, для каждого из которых установлены свои стандарты.

Биологи ранее рассказали россиянам, как отличить настоящую икру от подделки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий