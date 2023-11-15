Швейцарские часы за шесть миллионов рублей обнаружили таможенники в рюкзаке иностранца

Гражданин Китая пытался ввезти в Россию две пары дорогих наручных часов, мужчина, прилетевший из ОАЭ, не внес их в декларацию. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

Двое наручных часов Jaeger-LeCoultre в фирменных упаковках перевозил гражданин Китая, прилетевший из ОАЭ. 41-летний мужчина проходил таможню в Домодедово по «зеленому» коридору, в ходе выборочного контроля его рюкзак досмотрели.

Нарушитель сообщил, что не говорит по-русски, с таможенными правилами не знаком, а часы из белого золота, украшенные бриллиантами, стоимостью шесть миллионов рублей, купил для личного пользования.

За контрабанду ювелирных изделий из драгметаллов, относящихся к перечню стратегически важных товаров, мужчине грозит уголовная ответственность.

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