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Еще одну группу россиян эвакуируют из сектора Газа в Египет 15 ноября

Посол Викторов: около 100 россиян могут покинуть Газу через КПП «Рафах» 15 ноября

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Hatem Ali/AP

Около 100 граждан России могут покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» и перебраться в Египет 15 ноября. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня уже четвертая группа выходит, там около 100 человек заявлено на выход», — сказал дипломат.

Накануне стало известно, что третья группа российских граждан численностью в 40 человек выехала из сектора Газа. При этом в ночь на 15 ноября вторая группа эвакуированных из палестинского анклава россиян численностью в 98 человек прибыла в Москву.

Вечером 13 ноября в столичном аэропорту Домодедово приземлился самолет с первой группой российских граждан, покинувших сектор Газа.

Кроме того, из сектора Газа в Египет эвакуировали 92 гражданина Казахстана.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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