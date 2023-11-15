Власти Газы сообщили о ситуации в госпитале «Аш-Шифа»

В блокированном подразделениями армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) медицинском центре «Аш-Шифа» находится около 9 тыс. человек. Об этом РИА Новости сообщают власти сектора Газа, связанные с движением ХАМАС.

«Оккупационная армия в очередной раз совершает гнусное преднамеренное преступление, нанеся удар по медицинскому комплексу «Аш-Шифа» и стреляя внутри него, несмотря на то, что знает, что там находится около девяти тысяч медицинских работников, раненых и перемещенных лиц», — сообщили в пресс-службе.

До этого генеральный директор больниц в секторе Газа Мухаммад Закут заявил, что военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вторглись в отделение неотложной помощи медицинского комплекса «Аш-Шифа» и атаковали пациентов.

По его словам, израильские войска совершили несколько налетов на больницу и взяли штурмом отделение скорой помощи. От их действий пострадали пациенты, утверждает Закут.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.