Роскомнадзор попросили признать, что изображение радуги не имеет отношения к ЛГБТ

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой отделить символ радуги от принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», принадлежащий журналистке Ксении Собчак.

Даванков отметил, что после принятия в декабре прошлого года закона о запрете пропаганды ЛГБТ в России граждане чаще стали жаловаться полиции и Роскомнадзору на пропаганду ЛГБТ, в том числе на изображения с радугой: на логотипах, продуктах или произведениях искусства.

Теперь магазины, общеобразовательные и культурные организации боятся использовать изображения радуги, чтобы их товары не ассоциировались с радужным флагом ЛГБТ.

Даванков выразил мнение, что у Роскомнадзора довольно размытые формулировки, из которых сложно понять, грозит ли административная или уголовная ответственность за использование изображения радуги как символа ЛГБТ-сообщества.

«Попытки приравнять радугу к атрибутике ЛГБТ-сообщества являются публичным издевательством над здравым смыслом, историей и культурой России», — заявил парламентарий.

Он призвал Роскомнадзор опубликовать на своем сайте официальное сообщение о том, что использование радуги не является административным или уголовным нарушением, а радуга — не имеет отношения к ЛГБТ.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».