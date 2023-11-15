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Россияне рассказали, на что они бы потратили миллион рублей

RT: каждый третий россиянин вложил бы 1 млн рублей в недвижимость

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Depositphotos

Россияне рассказали, как бы они потратили один миллион рублей. Каждый третий признался, что вложил бы деньги в недвижимость, а еще 15% опрошенных – в путешествия. На запуск собственного дела средства направили бы 12% опрошенных, передает RT со ссылкой на результаты исследования Skillbox и аналитического агентства «Анкетолог».

О желании закрыть долги заявили 10% участников опроса, еще 8% захотели купить автомобиль и только 3% назвали образование и саморазвитие.

В целом большинство россиян признались, что шопинг помогает им справиться с плохим настроением и стрессом (67% опрошенных). Чаще всего они тратят деньги на одежду (28%), еду (16%), технику (15%).

В то же время более трети опрошенных (39%) признались, что не могут копить деньги. Самая частая причина такой ситуации – низкий доход (36%), отсутствие постоянного, стабильного источника денег (17%), самодисциплины (16%).

60% россиян рассказали о планах купить что-либо в «черную пятницу».

Каждый второй россиянин ранее признался, что совершает покупки в «черную пятницу». Четверо из десяти человек планируют в этом году потратить столько же, сколько и в прошлом, а почти 20% — думают об увеличении бюджета на покупки.

Москву и Санкт-Петербург жители страны считают лучшими городами для шопинга. Третье место между собой поделили, по результатам опроса, Казань и Калининград.

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