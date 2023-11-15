Работа Керченской паромной переправы возобновлена 15 ноября. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.



«07:50 Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала об оперативной обстановке на Крымском мосту, с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Накануне в 18.35 (мск) Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу. На полуострове было объявлено штормовое предупреждение в связи с ливнями и усилением ветра.

В начале ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал эту железную дорогу альтернативой Крымскому мосту.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.