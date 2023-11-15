Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянка выпрыгнула с балкона, спасаясь от пьяного мужа с топором

Mash Batash: в Уфе женщина выпрыгнула с балкона, спасаясь от пьяного мужа

close
100%
«Mash Batash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash Batash»

В столице Башкирии случайные прохожие спасли женщину, которая пыталась сбежать от пьяного мужа, выпрыгнув с балкона третьего этажа. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

Инцидент произошел вечером 14 ноября, свидетелями семейной ссоры, произошедший в одной из квартир многоэтажки, стали соседи и многочисленные очевидцы.

По словам спасенной женщины, вечером домой вернулся ее супруг вместе с приятелем, уфимка выгнала собутыльника мужа, между парой завязалась ссора. В ходе конфликта разъяренный пьяный мужчина схватился за топор, 65-летняя женщина заперлась от него на балконе и вызывала полицию, но пьяный супруг угрожал выломать дверь.

Соседи уговорили пенсионерку спрыгнуть с балкона третьего этажа на второй. Женщину спасли, в квартиру поднялся случайный прохожий — он удерживал мужчину до приезда полиции.

Ранее житель Алтайского края похитил, избил и изнасиловал сестру своей жены.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий