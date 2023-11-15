Россиянка выпрыгнула с балкона, спасаясь от пьяного мужа с топором

В столице Башкирии случайные прохожие спасли женщину, которая пыталась сбежать от пьяного мужа, выпрыгнув с балкона третьего этажа. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

Инцидент произошел вечером 14 ноября, свидетелями семейной ссоры, произошедший в одной из квартир многоэтажки, стали соседи и многочисленные очевидцы.

По словам спасенной женщины, вечером домой вернулся ее супруг вместе с приятелем, уфимка выгнала собутыльника мужа, между парой завязалась ссора. В ходе конфликта разъяренный пьяный мужчина схватился за топор, 65-летняя женщина заперлась от него на балконе и вызывала полицию, но пьяный супруг угрожал выломать дверь.

Соседи уговорили пенсионерку спрыгнуть с балкона третьего этажа на второй. Женщину спасли, в квартиру поднялся случайный прохожий — он удерживал мужчину до приезда полиции.

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