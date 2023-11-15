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В Петербурге пройдет первое слушание по делу Дарьи Треповой

15 ноября в Петербурге пройдет первое заседание суда по делу Дарьи Треповой

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Максим Блинов/РИА Новости

15 ноября в Санкт-Петербурге состоится первое слушание по уголовному делу Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта против военкора Владлена Татарского. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.

«Заседание состоится в два часа дня», — написал Мирошник со ссылкой на пресс-службу суда.

По его мнению, в деле Треповой ярко проступает «украинский след», который никто не собирается скрывать. Поэтому сейчас можно наказать только исполнителей, а «за заказчиками еще придется в Киев сходить».

До этого Трепову признали вменяемой. В ходе экспертизы специалисты выявили у Треповой некоторые проблемы с психикой. Речь идет о смешанном расстройстве личности. Но грубых нарушений эмоционально-волевой регуляции и критических расстройств у Треповой нет, поэтому она могла осознавать характер совершаемых ей действий.

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