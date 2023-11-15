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Мэр Москвы рассказал о построенных в 2023 году социальных объектах

Собянин: с начала года в Москве появилось более 90 социальных объектов

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Телеграм-канал«Мэр Москвы Сергей Собянин»

В столице с начала 2023 года ввели в эксплуатацию более 90 социальных объектов, 62 из них – за счет внебюджетных источников, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Построили 39 детских садов и 20 школ. Половину — в ТиНАО. Часть социальных объектов инвесторы возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда», — написал мэр.

В городе открыли многофункциональный кластер «Ломоносов» — флагман инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы». Кроме того, заработали два культурно-просветительских объекта — павильон «Атом» на ВДНХ и досуговый центр в районе Теплый Стан.

«Возвели 16 объектов здравоохранения, в том числе два корпуса Научного центра неврологии, флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова, девять детских и взрослых поликлиник», — добавил Собянин.

Также в столице достроили 16 спортивных объектов.

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