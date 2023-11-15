В СК сообщили подробности насчет самолета, севшего в поле под Новосибирском

Топливо самолета Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Новосибирском, соответствует предъявляемым требованиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное управление СК на транспорте.

«Согласно заключениям экспертиз, топливо и технические жидкости, изъятые в ходе осмотра места происшествия 12.09.2023, соответствовали предъявляемым требованиям», — заявили в Следкоме.

В ведомстве также уточнили, что следователи не предъявляли обвинение пилотам самолета — они проходят по делу об инциденте как свидетели.

До этого Росавиация возобновила расследование посадки самолета в пшеничном поле.

12 сентября Airbus-A320 «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Пассажиры отметили профессионализм экипажа, в авиакомпании тоже одобрили действия команды воздушного судна. Однако другие пилоты в комментарии «Газете.Ru» усомнились в профессионализме коллег.

Ранее сообщалось, что явилось причиной инцидента с Airbus A320.