На Камчатке ищут двух мужчин, выехавших из деревни на снегоходе в 30-градусный мороз

На Камчатке спасатели ищут двух местных жителей, которые выехали из села Оклан на снегоходе и пропали. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

Двое мужчин в сильный мороз отправились на снегоходе из села Каменское в населенный пункт Оклан на севере Камчатки, которые находятся примерно в 30 километрах друг от друга, домой они так и не вернулись. Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев, мужчин ищут на двух снегоходах.

«Пропавших однозначно найдем. Там негде заплутать», — отметил Лебедев.

Ранее в тундре в Ямало-Ненецком округе пропала семья из четырех человек.