Приезд Байдена лишил отель в Сан-Франциско новых постояльцев

В Сан-Франциско запретили новым постояльцам заселяться в отель Fairmont Hotel, где остановился президент Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, у меня нет возможности сделать резервацию», — сообщили корреспонденту на стойке регистрации.

Администрация Fairmont Hotel сообщает, что на время участия Байдена в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), отель будет закрыт для новых гостей. Прием новых постояльцев начнется только в субботу, 18 ноября.

В данный момент территория отеля наводнена сотрудниками американских спецслужб, которые охраняют президента США и сотрудников его администрации. Fairmont Hotel считается одним из самых дорогих отелей Сан-Франциско, в котором традиционно останавливаются американские президенты, прибывающие в город.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также переговоров с президентом США Джо Байденом.

Саммит АТЭС продлится 15 — 17 ноября. Встреча Си и Байдена на полях саммита запланирована на 15 ноября.

Ранее в КНР назвали условие для налаживания отношений с США.