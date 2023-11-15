Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Приезд Байдена лишил отель в Сан-Франциско новых постояльцев

В Сан-Франциско запретили заселяться в отель, где остановился Байден

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

В Сан-Франциско запретили новым постояльцам заселяться в отель Fairmont Hotel, где остановился президент Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, у меня нет возможности сделать резервацию», — сообщили корреспонденту на стойке регистрации.

Администрация Fairmont Hotel сообщает, что на время участия Байдена в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), отель будет закрыт для новых гостей. Прием новых постояльцев начнется только в субботу, 18 ноября.

В данный момент территория отеля наводнена сотрудниками американских спецслужб, которые охраняют президента США и сотрудников его администрации. Fairmont Hotel считается одним из самых дорогих отелей Сан-Франциско, в котором традиционно останавливаются американские президенты, прибывающие в город.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также переговоров с президентом США Джо Байденом.

Саммит АТЭС продлится 15 — 17 ноября. Встреча Си и Байдена на полях саммита запланирована на 15 ноября.

Ранее в КНР назвали условие для налаживания отношений с США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий