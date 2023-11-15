Более 90 граждан Казахстана вывели из сектора Газа на территорию Египта

Группа из 92 граждан Казахстана, эвакуированных из сектора Газа, перебралась на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщается на сайте казахстанского МИД.

Отмечается, что это был первый этап эвакуации. Гражданам Казахстана была оказана необходимая консульско-правовая и психологическая помощь.

«После процедур на границе наши граждане в составе колонны выехали в Каир и в ближайшее время прибудут туда», — говорится в сообщении МИД Казахстана.

В ведомстве отметили, что казахстанские дипломаты продолжат работу с компетентными органами Израиля, Египта, Палестины и другими международными организациями по эвакуации оставшихся граждан Казахстана из сектора Газа.

В МИД заверили, что после того, как все граждане Казахстана будут доставлены из палестинского анклава в Каир, правительство республики направит туда эвакуационный борт.

Накануне стало известно, что третья группа российских граждан численностью в 40 человек выехала из сектора Газа. При это в ночь на 15 ноября вторая группа эвакуированных из анклава россиян прибыла в Москву.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.