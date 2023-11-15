Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Более 90 граждан Казахстана вывели из сектора Газа на территорию Египта

МИД: группа из 92 граждан Казахстана покинула сектор Газа и перебралась в Египет

close
100%
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Группа из 92 граждан Казахстана, эвакуированных из сектора Газа, перебралась на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщается на сайте казахстанского МИД.

Отмечается, что это был первый этап эвакуации. Гражданам Казахстана была оказана необходимая консульско-правовая и психологическая помощь.

«После процедур на границе наши граждане в составе колонны выехали в Каир и в ближайшее время прибудут туда», — говорится в сообщении МИД Казахстана.

В ведомстве отметили, что казахстанские дипломаты продолжат работу с компетентными органами Израиля, Египта, Палестины и другими международными организациями по эвакуации оставшихся граждан Казахстана из сектора Газа.

В МИД заверили, что после того, как все граждане Казахстана будут доставлены из палестинского анклава в Каир, правительство республики направит туда эвакуационный борт.

Накануне стало известно, что третья группа российских граждан численностью в 40 человек выехала из сектора Газа. При это в ночь на 15 ноября вторая группа эвакуированных из анклава россиян прибыла в Москву.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий