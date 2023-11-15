В Роспотребнадзоре раскрыли особенности штамма «пирола», проникшего в Россию

Глава Роспотребнадзор Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «пирола», проникший в Россию, распространится, но не станет основным. Об этом сообщает телеканал »РБК».

»«Пирола» на самом деле пришел, пришел из-за рубежа, где имеет большее распространение. У нас пока единичные случаи, широкого распространения вирус пока не получил. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что он будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим», — заявила Попова.

По данным Роспотребнадзора, в России шестую неделю подряд растет заболеваемость коронавирусом. Тем не менее, Попова отмечает, что данный рост обусловлен сезоном и 30% всех случаев заболевания отмечено в Москве и Санкт-Петербурге.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что число случаев коронавируса в России возросло за неделю на 22%.

Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации по лечению COVID-19. Отныне ВОЗ относит людей старше 65 лет к группе умеренного, а не высокого риска, как было до сих пор.

Ранее Депздрав Москвы опроверг данные о росте числа госпитализаций из-за ковида.