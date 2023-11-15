Названа стоимость путевок на Шри-Ланку на Новый год

На новогодние каникулы прогнозируется высокий спрос на Шри-Ланку на новогодние каникулы, сообщает АТОР.

По данным специалистов, после того, как власти республики анонсировали отмену сбора за визы, спрос на поездки в эту страну сразу удвоился. При этом по факту виза до сих пор остается платной, но возможность сэкономить $60 за визу по прибытию или $50 за электронное разрешение на въезд на каждого туриста является существенным аргументом в пользу поездки на Шри-Ланку.

Туроператоры сообщили, что провести новогодние каникулы вдвоем на острове в отеле «три звезды», по системе «все включено» будут стоить около 220 тысяч рублей». В отеле «четыре звезды» отдых обойдется от 270 тысяч, а в «пятерке» – за 295 тысяч рублей.

Отмечается, что россияне могут добраться до Шри-Ланки на прямых рейсах «Аэрофлота» из Москвы или с пересадками на Ближнем Востоке.

До этого были названы самые популярные у россиян направления для отдыха в ноябре..

Ранее сообщалось, что туроператоры опасаются проблем при запуске системы «Электронная путевка».