Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа стоимость путевок на Шри-Ланку на Новый год

АТОР: стоимость новогодней путевки на Шри-Ланку начинается от 220 тысяч рублей

close
100%
Pexels

На новогодние каникулы прогнозируется высокий спрос на Шри-Ланку на новогодние каникулы, сообщает АТОР.

По данным специалистов, после того, как власти республики анонсировали отмену сбора за визы, спрос на поездки в эту страну сразу удвоился. При этом по факту виза до сих пор остается платной, но возможность сэкономить $60 за визу по прибытию или $50 за электронное разрешение на въезд на каждого туриста является существенным аргументом в пользу поездки на Шри-Ланку.

Туроператоры сообщили, что провести новогодние каникулы вдвоем на острове в отеле «три звезды», по системе «все включено» будут стоить около 220 тысяч рублей». В отеле «четыре звезды» отдых обойдется от 270 тысяч, а в «пятерке» – за 295 тысяч рублей.

Отмечается, что россияне могут добраться до Шри-Ланки на прямых рейсах «Аэрофлота» из Москвы или с пересадками на Ближнем Востоке.

До этого были названы самые популярные у россиян направления для отдыха в ноябре..

Ранее сообщалось, что туроператоры опасаются проблем при запуске системы «Электронная путевка».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий