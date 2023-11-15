В ЮНИСЕФ назвали число детей, оставшихся в секторе Газа

Около миллиона детей находятся в секторе Газа. Об этом заявила исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, передает РИА Новости.

«Внутри анклава нет безопасного места для миллиона детей Газы», — сказала она.

По словам Рассел, «многие» дети пропали без вести и, как полагают, оказались под обломками рухнувших зданий и домов, что «является трагическим результатом применения оружия взрывного действия в населенных пунктах».

Она также указала, что свыше 4,6 тыс. детей не выжили и около тыс. получили ранения в палестинском анклаве.

Накануне палестинская радикальная организация ХАМАС заявила, что контролирует ситуацию в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.