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Воздушная тревога объявлена в Киеве

Власти Киева сообщили о воздушной тревоги в столице Украины

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Shutterstock

В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

«В Киеве объявлена воздушная тревога», — говорится сообщении в Telegram-канале администрации.

Ранее была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге.

12 ноября несколько районов Киева остались без света. Отмечается, что до этого городские власти предупреждали местных жителей о сильном дожде и ветре, который может оборвать провода. Горожан просили учитывать погодные условия при выходе на улицу. Параллельно три района Киева затопило из-за ливней.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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