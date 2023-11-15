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Третья группа граждан РФ из 40 человек была эвакуирована из сектора Газа

МЧС: из Газы через КПП «Рафах» проследовала группа из 40 россиян

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Третья группа российских граждан численностью в 40 человек выехала из сектора Газа. Об этом, ссылаясь на главу пресс-службы МЧС России Романа Охтоненко, сообщает ТАСС.

По словам Охтоненко, 14 ноября группа, состоящая из 40 российских граждан и членов их семей, пересекла расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Ранее сообщалось, что вторая группа эвакуированных из Газы граждан Российской Федерации прибыла в Москву. Россияне прилетели на борту самолета Ил-76 МЧС России. Вторая группа состояла из 98 человек. В полете их сопровождали медицинские работниками и психологами.

Вечером 13 ноября в столичном аэропорту Домодедово приземлился самолет с первой группой российских граждан, покинувших сектор Газа. Воздушное судно прибыло в Москву в 21:14, при этом на его борту находились около 70 человек.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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