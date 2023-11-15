Вторая группа эвакуированных из Газы граждан РФ прибыла в Москву

В аэропорту Домодедово приземлился самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находится вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко.

Россияне прилетели на борту самолета Ил-76 МЧС России. Вторая группа состояла из 98 человек.

«В полете они сопровождались медицинскими работниками и психологами МЧС», — рассказал Охотенко.

Ранее сообщалось, что вечером, 14 ноября, самолет со второй группой россиян из Газы вылетел в Москву.

Вечером 13 ноября в столичном аэропорту Домодедово приземлился самолет с первой группой российских граждан, покинувших сектор Газа. Воздушное судно прибыло в Москву в 21:14, при этом на его борту находились около 70 человек.

Позже пресс-служба МЧС РФ сообщила, что вторая группа эвакуированных из палестинского анклава людей выдвинулась в Каир. По данным ведомства, всего в столицу Египта направились 99 россиян, включая 43 детей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП«Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».