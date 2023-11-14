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В Кабардино-Балкарии зафиксировали попытку поджога военкомата

Неизвестный бросил коктейль «Молотова» в окно военкомата в Кабардино-Балкарии

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Shutterstock

В Кабардино-Балкарии задержали поджигателя военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По имеющейся информации, пожар произошел в военном комиссариате на улице Гагарина в городе Прохладный.

Вечером неизвестный метнул бутылку с зажигательной смесью в окно здания. После этого в помещении загорелся стол и оставленные на нем документы. На место прибыли пожарные, которым удалось быстро ликвидировать возгорание.

Подозреваемый в совершении поджога уже задержан.

Ранее на Урале пенсионерка собиралась поджечь военкомат, но чуть не устроила пожар в поликлинике.

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