В Кабардино-Балкарии зафиксировали попытку поджога военкомата

В Кабардино-Балкарии задержали поджигателя военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По имеющейся информации, пожар произошел в военном комиссариате на улице Гагарина в городе Прохладный.

Вечером неизвестный метнул бутылку с зажигательной смесью в окно здания. После этого в помещении загорелся стол и оставленные на нем документы. На место прибыли пожарные, которым удалось быстро ликвидировать возгорание.

Подозреваемый в совершении поджога уже задержан.

Ранее на Урале пенсионерка собиралась поджечь военкомат, но чуть не устроила пожар в поликлинике.