Иск из Турции против Нетаньяху пока не отправлен в МУС

Турецкий адвокат Бурак Бекироглу заявил, что иск группы граждан Турции к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пока не направлен в Международный уголовный суд (МУС), а рассматривается Минюстом страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы передали свое заявление в Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула для отправки в прокуратуру МУС. Сегодня это бюро направило заявление в Главное управление внешних отношений министерства юстиции по[электронной системе UYAP», — сказал Бекироглу.

По его словам, Минюст Турции направит заявку в прокуратуру МУС не позднее следующей недели.

Ранее сообщалось, что правительство Турции направило в Международный уголовный суд (МУС) иск против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В заявлении указано, что Анкара обвинила главу израильского правительства в геноциде палестинского народа.

При этом речь идет о продолжающихся ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории сектора Газа. Он добавил, что вместе с ним иск в МУС подали еще двое юристов. В этом им помогло министерство юстиции Турции, которое направило состоящий из 23 страниц документ напрямую в международную инстанцию.

Ранее в ЮАР призвали арестовать премьер-министра Израиля за военную операцию в секторе Газа.