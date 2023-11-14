СК РФ назначил 12 экспертиз по делу Героя России, подозреваемого в убийстве

Следственный комитет РФ распорядился провести 12 экспертиз в рамках дела Героя России подполковника Ирека Магасумова, которого обвиняют в убийстве. Об этом рассказал адвокат военнослужащего Алексей Сандалов, передает РИА Новости.

По словам юриста, речь идет о медико-криминалистических и баллистических экспертизах. Кроме того, его клиенту будет необходимо пройти несколько психолого-психиатрических экспертиз.

«По делу назначены 12 экспертиз», — отметил адвокат.

Как сказал Сандалов, до этого следователи уже назначили по делу Магасумова три экспертизы. При этом в рамках расследования специалисты должны проверить одежду Героя России и его сослуживца на предмет следов пороха.

В экспертизах должен принять участие не только обвиняемый, но и свидетели. Им также предстоит пройти тесты, в результате которых будет установлена их вменяемость.

Адвокат добавил, что в настоящее время его клиент находится под стражей. Данным делом занимаются сотрудники Главного военного следственного управления СК РФ, подчеркнул он.

Сандалов пояснил, что уголовное дело было возбуждено в связи со смертью девушки в городе Луганске. Следователи считают, что в августе 2023 года Магасумов вместе с одним из своих товарищей познакомился с двумя дамами в кафе «Панорама».

В какой-то момент компания вышла на улицу и направилась в сторону площадки со скамейками. Однако между девушками и военными произошел конфликт, в результате которого Магасумов выстрелил в одну из собеседниц из пистолета.

Сторона защиты утверждает, что девушку застрелил другой военнослужащий. По информации адвокатов, мужчина проверял наличие патронов в обойме и случайно нажал на курок. При этом Магасумова на месте в тот момент не было, уточнил Сандалов.

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