В Киеве загорелся автосервис

Жители Киева сообщают о сильном пожаре. Об этом информируют местные Telegram-каналы.

По словам горожан, инцидент произошел на Радиорынке. Возгорание зафиксировали на СТО. На видео из окон домов, которые находятся недалеко от места происшествия, заметен темный дым и большое количество машин на парковке около сервиса. В отдаленных районах города также можно увидеть дым.

На СТО уже прибыли пожарные, на роликах местных жителей можно рассмотреть трех специалистов и одну машину. О пострадавших не сообщается. Информации о разрушениях нет.

Ранее в провинции Анталья загорелся завод по производству пластмассовой упаковки.