Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве загорелся автосервис

В Киеве на СТО произошел крупный пожар

Жители Киева сообщают о сильном пожаре. Об этом информируют местные Telegram-каналы.

По словам горожан, инцидент произошел на Радиорынке. Возгорание зафиксировали на СТО. На видео из окон домов, которые находятся недалеко от места происшествия, заметен темный дым и большое количество машин на парковке около сервиса. В отдаленных районах города также можно увидеть дым.

На СТО уже прибыли пожарные, на роликах местных жителей можно рассмотреть трех специалистов и одну машину. О пострадавших не сообщается. Информации о разрушениях нет.

Ранее в провинции Анталья загорелся завод по производству пластмассовой упаковки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий