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Самолет со второй группой россиян из Газы вылетел в Москву

МЧС: самолет со второй группой эвакуированных из Газы россиян вылетел из Египта

Самолет МЧС РФ, на борту которого находится вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан, вылетел из столицы Египта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Борт МЧС России вылетел со второй группой из 98 эвакуированных российских граждан из Арабской Республики Египет», — говорится в заявлении.

Другие подробности о возвращении людей домой, включая время прибытия самолета в Москву, пока не уточняются.

Вечером 13 ноября в столичном аэропорту Домодедово приземлился самолет с первой группой российских граждан, покинувших сектор Газа. Воздушное судно прибыло в Москву в 21:14, при этом на его борту находились около 70 человек.

Позже пресс-служба МЧС РФ сообщила, что вторая группа эвакуированных из палестинского анклава людей выдвинулась в Каир. По данным ведомства, всего в столицу Египта направились 99 россиян, включая 43 детей.

14 ноября помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил об удовлетворительном состоянии всех российских граждан, эвакуированных из сектора Газа. В связи с этим специалисты дали разрешение на их транспортировку.

Ранее в МЧС РФ рассказали, когда все покинувшие сектор Газа россияне вернутся в родную страну.

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