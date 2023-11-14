Самолет со второй группой россиян из Газы вылетел в Москву

Самолет МЧС РФ, на борту которого находится вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан, вылетел из столицы Египта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Борт МЧС России вылетел со второй группой из 98 эвакуированных российских граждан из Арабской Республики Египет», — говорится в заявлении.

Другие подробности о возвращении людей домой, включая время прибытия самолета в Москву, пока не уточняются.

Вечером 13 ноября в столичном аэропорту Домодедово приземлился самолет с первой группой российских граждан, покинувших сектор Газа. Воздушное судно прибыло в Москву в 21:14, при этом на его борту находились около 70 человек.

Позже пресс-служба МЧС РФ сообщила, что вторая группа эвакуированных из палестинского анклава людей выдвинулась в Каир. По данным ведомства, всего в столицу Египта направились 99 россиян, включая 43 детей.

14 ноября помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил об удовлетворительном состоянии всех российских граждан, эвакуированных из сектора Газа. В связи с этим специалисты дали разрешение на их транспортировку.

Ранее в МЧС РФ рассказали, когда все покинувшие сектор Газа россияне вернутся в родную страну.