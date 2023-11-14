В Москве мужчина попал в больницу с отеком мозга после конфликта с подростком-скейтером

В Москве госпитализировали мужчину, который поссорился на улице со скейтбордистом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным инсайдера, все произошло 13 ноября на улице Остоженка. 50-летний мужчина прогуливался неподалеку от молодежи, катающейся на скейтбордах. По неустановленной причине он вступил в конфликт с одним из несовершеннолетних, а тот в ответ с силой оттолкнул потерпевшего и ударил его по лицу.

Пострадавшего оперативно госпитализировали и отправили в отделение нейрореанимации. У него диагностированы травма черепа и отек мозга.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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