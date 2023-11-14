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На Украине нашли способ победить коррупцию в стране

Данилов: победить коррупцию на Украине можно заменой чиновников на роботов

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Global Look Press

С коррупцией на Украине не нужно бороться, так как победить ее можно только заменой чиновников на роботов или автоматизированные системы. Об этом в интервью на YouTube-канале «Фабрика новостей» заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

»<...>С коррупцией не надо бороться. Правила и системы в стране должны быть такими, которые делают невозможной коррупцию. А это системы, которые работают без вмешательства чиновников, без вмешательства людей, которые за деньги принимают те или иные решения. Это так называемые автоматизированные системы», — считает Данилов.

По словам политика, к разгулу коррупции на Украине привело запутанное законодательство, которое вынуждает чиновников принимать решения, которые «им нравятся». Он также признал, что ему самому трудно разбираться в украинских законах.

При этом Данилов отметил, что Киеву придется бороться с коррупцией, потому что в ином случае Украину не примут ни в НАТО, ни в Евросоюз.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления о том, что Украина не сможет попасть в ЕС из-за коррупции, фейками и российской пропагандой. Тем не менее украинский президент уверен, что РФ не удастся «расколоть общее единство Европы и поддержку Украины».

Ранее на Украине по обвинению в госизмене арестовали депутата Верховной рады, который критиковал Зеленского за коррупцию.

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