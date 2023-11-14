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Южноуралец напал на играющих в волейбол подростков и открыл по ним стрельбу из рогатки

Под Челябинском мужчина обстрелял подростков металлическими шариками из рогатки

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Shutterstock

В Аше Челябинской области огласили приговор 39-летнему хулигану, который напал на играющих во дворе подростков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

17 мая пьяный местный житель вышел на балкон своей квартиры и открыл стрельбу из рогатки. В качестве снарядов он использовал металлические шары, а невольными мишенями для стрелка стали подростки, играющие в волейбол на детской площадке.

При этом мужчина кричал и матерился, а затем выбежал на улицу и стал хватать потерпевших двумя руками за шею. Кроме того, свидетели заметили у него предмет, похожий на кастет. Мужчина размахивал им и угрожал несовершеннолетним расправой.

В итоге его обвинили в незаконном приобретении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию, а также в хулиганстве. Правоохранители нашли в его доме 51 патрон, их изъяли в ходе досмотра. Во время следствия фигурант заплатил одному из потерпевших в качестве компенсации за причиненный моральный вред 15 тыс. рублей.

На суде ему назначил условное лишение свободы сроком на три с половиной года и еще два с половиной года испытательного срока.

Ранее житель Чувашии выкрикивал с балкона лозунги против российской армии и был оштрафован на 600 тыс. рублей.

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