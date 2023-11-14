Правительству поручили продумать развитие систем оповещения о ЧС

Президент России Владимир Путин дал правительству и МЧС поручение продумать меры по развитию системы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на сайте Кремля.
Поручение разбито на четыре подпункта. В первую очередь кабмину и МЧС придется уточнить правила проектирования сооружений, защищающих от наводнений, и решить, стоит ли относить такие конструкции к сооружениям повышенного уровня ответственности.
Также Путин просит рассмотреть возможность использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, а также ограничения использования земель в зонах затопления.
Кроме того, правительству предстоит продумать варианты развития систем оповещения населения о ЧС, включая возможность создания единого информационного ресурса о районах, где есть риск возникновения таких ситуаций.
Представить доклад президенту должны до 1 февраля 2024 года.
Также Путин поручил правительству обеспечить развитие Восточного полигона железных дорог.
Ранее ученые предупредили об опасности застройки жильем зон наводнений.