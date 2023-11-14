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Правительству поручили продумать развитие систем оповещения о ЧС

Путин поручил продумать развитие систем оповещения о ЧС до 1 февраля

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин дал правительству и МЧС поручение продумать меры по развитию системы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на сайте Кремля.

Поручение разбито на четыре подпункта. В первую очередь кабмину и МЧС придется уточнить правила проектирования сооружений, защищающих от наводнений, и решить, стоит ли относить такие конструкции к сооружениям повышенного уровня ответственности.

Также Путин просит рассмотреть возможность использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, а также ограничения использования земель в зонах затопления.

Кроме того, правительству предстоит продумать варианты развития систем оповещения населения о ЧС, включая возможность создания единого информационного ресурса о районах, где есть риск возникновения таких ситуаций.

Представить доклад президенту должны до 1 февраля 2024 года.

Также Путин поручил правительству обеспечить развитие Восточного полигона железных дорог.

Ранее ученые предупредили об опасности застройки жильем зон наводнений.

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