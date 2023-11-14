Россиянке удалили кожу, мышцы и кости черепа из-за красного пятна на веке

Жительница Кузбасса оказалась на операционном столе из-за красного пятна на веке. Об этом сообщает MK.RU.

Шесть лет назад женщина обратила внимание на небольшую красную точку около глаза, но приняла ее за укус какого-то насекомого.

В последствии пятно распространилось почти на всю левую половину лица. Это привело к тому, что 73-летняя женщина перестала видеть одним глазом.

На приеме врач назначил достаточно сложную операцию. Медики удалили пораженную кожу, мышцы и часть костей черепа. Чтобы восстановить лицо пациентки, специалисты изготовили титановую пластину, затем прирастили к ней мышцы и кожу с других участков тела.

Ранее в Крыму онкологи удалили у женщины опухоль весом около 15 килограммов.