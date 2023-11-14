Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил распространить «Дальневосточную ипотеку» на ОПК

Путин поручил распространить «Дальневосточную ипотеку» на сотрудников ОПК

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству доложить о распространении действия программы «Дальневосточной ипотеки» на работников организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

»(Поручением предусмотрено. — «Газета.Ru») увеличение до 9 млн рублей максимального размера жилищного (ипотечного) кредита, используемого на приобретение указанными в программе гражданами квартиры на первичном рынке жилья или строительство индивидуального жилого дома общей площадью более 60 кв. метров», — говорится в тексте поручения президента.

Отмечается, что доклад правительства по распространению программы Путин получит до 15 декабря текущего года.

Ранее правительство Российской Федерации дополнительно выделило 95 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. В заявлении указано, что дополнительное финансирование связано в том числе с повышение ключевой ставки Центрального банка России. 27 октября регулятор повысил ключевую ставку до 15% годовых.

Распоряжение о дополнительном выделении средств на льготную ипотеку, датированное 9 ноября, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что около 41 млрд рублей из выделенной суммы будет предоставлено на субсидирование программы «Льготная ипотека», более 46 млрд — на субсидирование «Семейной ипотеки» и почти 8 млрд — на поддержание льготной ставки для участников «Дальневосточной ипотеки».

Ранее в 56 российских регионах цены на новостройки обновили исторический максимум.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий