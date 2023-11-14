Путин поручил распространить «Дальневосточную ипотеку» на ОПК

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству доложить о распространении действия программы «Дальневосточной ипотеки» на работников организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

»(Поручением предусмотрено. — «Газета.Ru») увеличение до 9 млн рублей максимального размера жилищного (ипотечного) кредита, используемого на приобретение указанными в программе гражданами квартиры на первичном рынке жилья или строительство индивидуального жилого дома общей площадью более 60 кв. метров», — говорится в тексте поручения президента.

Отмечается, что доклад правительства по распространению программы Путин получит до 15 декабря текущего года.

Ранее правительство Российской Федерации дополнительно выделило 95 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. В заявлении указано, что дополнительное финансирование связано в том числе с повышение ключевой ставки Центрального банка России. 27 октября регулятор повысил ключевую ставку до 15% годовых.

Распоряжение о дополнительном выделении средств на льготную ипотеку, датированное 9 ноября, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что около 41 млрд рублей из выделенной суммы будет предоставлено на субсидирование программы «Льготная ипотека», более 46 млрд — на субсидирование «Семейной ипотеки» и почти 8 млрд — на поддержание льготной ставки для участников «Дальневосточной ипотеки».

Ранее в 56 российских регионах цены на новостройки обновили исторический максимум.