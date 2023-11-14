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Путин поручил обеспечить развитие Восточного полигона железных дорог

Путин поручил изучить возможность развития Восточного полигона железных дорог

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Игорь Агеенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству проработать решения, которые поспособствуют введению третьего этапа развития Восточного полигона железных дорог. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

»<...> Принять решения, обеспечивающие начало реализации третьего этапа развития Восточного полигона железных дорог, в том числе определить параметры его реализации, рассмотреть возможность начала архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства данного этапа до конца 2023 года», — говорится в релизе.

Ответственными за выполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина, гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова и владельца АО «Бамтоннельстрой-Мост» Руслана Байсарова.

Доклад по итогам исполнения поручения Путин планирует заслушать до 15 декабря включительно.

В 2024 году должны завершиться основные работы по второму этапу расширения Восточного полигона. Третий этап предполагает развитие инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также Западно-Сибирской железной дороги. После его завершения провозная способность на Восточном полигоне должна вырасти до 255 млн тонн к 2032 году.

Ранее в кабмине обсудили финансовый план и инвестиционную программу РЖД.

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