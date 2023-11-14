Путин поручил обеспечить развитие Восточного полигона железных дорог

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству проработать решения, которые поспособствуют введению третьего этапа развития Восточного полигона железных дорог. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

»<...> Принять решения, обеспечивающие начало реализации третьего этапа развития Восточного полигона железных дорог, в том числе определить параметры его реализации, рассмотреть возможность начала архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства данного этапа до конца 2023 года», — говорится в релизе.

Ответственными за выполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина, гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова и владельца АО «Бамтоннельстрой-Мост» Руслана Байсарова.

Доклад по итогам исполнения поручения Путин планирует заслушать до 15 декабря включительно.

В 2024 году должны завершиться основные работы по второму этапу расширения Восточного полигона. Третий этап предполагает развитие инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также Западно-Сибирской железной дороги. После его завершения провозная способность на Восточном полигоне должна вырасти до 255 млн тонн к 2032 году.

Ранее в кабмине обсудили финансовый план и инвестиционную программу РЖД.