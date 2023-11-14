В Петербурге мошенники украли у пенсионеров 13 млн рублей

В Петербурге мошенники получили от пенсионеров более 13 миллионов рублей по одной схеме. Об этом сообщает «Фонтанка».

Первой жертвой аферистов стал 68-летний пенсионер. Злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и предупредили пожилого мужчину о том, что неизвестные хотят похитить деньги с его счета. Чтобы обезопасить свой счет, россиянин снял более 3,3 миллиона рублей.

«Ирония заключается в том, что в соцсетях полного тезки потерпевшего в качестве места работы указано Межрегиональное хранилище Центробанка», — сообщается в публикации.

Еще одна местная жительница перевела злоумышленникам 2,3 миллиона рублей. Третью потерпевшую мошенники убедили продать квартиру и перевести им 7,3 миллиона рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Ранее в Сибири мошенники пожаловались в полицию на таксиста, который помешал им забрать деньги у пенсионерки.