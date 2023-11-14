Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мошенники украли у пенсионеров 13 млн рублей

В Петербурге трое пенсионеров перевели мошенникам 13 млн рублей

close
100%
Ilya Naymushin/Reuters

В Петербурге мошенники получили от пенсионеров более 13 миллионов рублей по одной схеме. Об этом сообщает «Фонтанка».

Первой жертвой аферистов стал 68-летний пенсионер. Злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и предупредили пожилого мужчину о том, что неизвестные хотят похитить деньги с его счета. Чтобы обезопасить свой счет, россиянин снял более 3,3 миллиона рублей.

«Ирония заключается в том, что в соцсетях полного тезки потерпевшего в качестве места работы указано Межрегиональное хранилище Центробанка», — сообщается в публикации.

Еще одна местная жительница перевела злоумышленникам 2,3 миллиона рублей. Третью потерпевшую мошенники убедили продать квартиру и перевести им 7,3 миллиона рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Ранее в Сибири мошенники пожаловались в полицию на таксиста, который помешал им забрать деньги у пенсионерки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий