Представители «Роснефти» рассказали гостям выставки «Россия» об исследовании Арктики

В павильоне компании «Роснефть» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялась презентация книги «Открывая Арктику заново. 10 лет исследований региона», сообщили в пресс-службе компании. Совместный проект «Роснефти» и «Иннопрактики» посвящен 10-летию исследовательской деятельности на Крайнем Севере. В книге рассказывается об арктических научных проектах «Роснефти», реализованных совместно с ведущими научными институтами страны.

Книга состоит из 11 тематических глав, каждая из которых посвящена отдельному научному проекту и содержит хронологию арктических экспедиций «Роснефти».

Компания начала исследовательскую экспедиционную деятельность в российской Арктике 26 июля 2012 года с выходом двух судов из портов Архангельска и Мурманска, рассказали в «Роснефти».

Директор департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали назвал эти арктические исследования самыми масштабными в новейшей истории.

«За 10 лет мы провели более 40 комплексных экспедиций, многие из которых уникальны. Были организованы масштабные гидрометеорологические исследования Крайнего Севера, это 12 судовых экспедиций, которые охватили все арктические моря России. Впервые в мире были проведены эксперименты по буксировке айсбергов массой более 1 млн тонн, а всего за это время выполнено более 35 буксировок», — отметил Пашали.

Кроме того, добавил он, при участии компании были организованы масштабные экспедиции по изучению краснокнижных видов животных.

Помимо экспедиционной деятельности в издании рассказывается о лабораторных и камеральных научных проектах компании, таких как совместная разработка «Роснефти» и «Иннопрактики» микробного препарата для очистки акватории северных морей от углеводородных загрязнений.

В издании приведены примеры применения разработанных в Компании математических моделей движения айсбергов и реанализа гидрометеорологических параметров. Книга содержит уникальные художественные иллюстрации, фотографии из экспедиций «Роснефти», карты с описанием маршрутов.

После презентации состоялся тематический квиз, посвященный Арктике. Победитель получил в подарок книгу «Открывая Арктику заново».