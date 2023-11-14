В Запорожской области сообщили о мощном взрыве

В городе Запорожье, который контролируется украинскими властями, прозвучал громкий взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье громко. Примерно час назад в областном центре прозвучал громкий объемный взрыв», — написал он.

По предварительной информации, заявил Рогов, был нанесен ракетный удар по месту скопления «боевиков Вооруженных сил Украины и их тяжелой техники с боеприпасами» на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

До этого издание «Зеркало недели» сообщало, что взрывы произошли на территории Днепропетровской области и части Запорожской области, которая находится под контролем украинских властей. Кроме того, сирены сработали в подконтрольной украинскому правительству части Запорожской области.

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