Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области сообщили о мощном взрыве

Рогов сообщил о мощном взрыве в городе Запорожье

close
100%
РИА «Новости»

В городе Запорожье, который контролируется украинскими властями, прозвучал громкий взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье громко. Примерно час назад в областном центре прозвучал громкий объемный взрыв», — написал он.

По предварительной информации, заявил Рогов, был нанесен ракетный удар по месту скопления «боевиков Вооруженных сил Украины и их тяжелой техники с боеприпасами» на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

До этого издание «Зеркало недели» сообщало, что взрывы произошли на территории Днепропетровской области и части Запорожской области, которая находится под контролем украинских властей. Кроме того, сирены сработали в подконтрольной украинскому правительству части Запорожской области.

14 ноября министерство энергетики Украины заявило о повреждении нефтеперерабатывающего объекта на территории страны. В ведомстве отмечали, что одновременно с этим в трех областях — Харьковской, Сумской и Черниговской — было зафиксировано частичное отключение света.

Ранее в Киеве заявили, что Залужный шокировал Зеленского намерением создать армию из роботов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий