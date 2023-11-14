Украина не договорилась с Польшей разблокировать границы

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Украина и Польша не смогли договориться на переговорах разблокировать находящие на границе КПП для украинских перевозчиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, переговоры ни к чему пока что не привели, поэтому польские перевозчики продолжают блокировать три направления на границе с Польшей.

Демченко уточнил, что были заблокированы КПП «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская». По его словам, проехать не могут 2,3 тысячи грузовых автомобилей.

До этого стало известно, что между Польшей и Украиной происходит транспортная война, вызванная стремлением польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов.

Также на границе Словакии и Украины образовалась очередь из грузовых фур протяженностью около 16 км.

Машины стояли со стороны словацкой границы перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) «Вышне-Немецке». Колонна ожидающих въезда на Украину грузовиков протянулась от КПП до села Фекишовце, что составляет около 16 км.

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