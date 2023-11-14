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В школах начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка

Кравцов: школы будут проверять детей мигрантов на знание русского языка

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Илья Питалев/РИА Новости

Руководства российских школ получили право вводить дополнительные часы для изучения русского языка для детей мигрантов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».

Во вторник, 14 ноября, он принял участие в парламентских слушаниях в Совете Федерации. Как сказал глава министерства, учителям поручено проверить детей мигрантов на знание русского языка.

По словам Кравцова, по итогам тестирования руководства школ могут назначить дополнительные часы для изучения государственного языка. При этом министр подчеркнул, что сотрудники его ведомства уже подготовили все необходимые материалы для проведения диагностики и опубликовали их на официальном сайте.

«Надеюсь, что это решение поможет нашим школам максимально продуктивно организовать работу с детьми с миграционной историей», — подчеркнул Кравцов.

Тем не менее он добавил, что в процессе получения образования детьми мигрантов остается еще множество вопросов. В частности, речь идет об их адаптации и других аспектах жизни в обществе.

1 ноября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что правительство страны может обязать мигрантов оформлять полис добровольного медицинского страхования (ДМС) для своих детей. Как она сказала, несмотря на гостеприимность российских граждан, приезжие обязаны соблюдать определенные правила.

Ранее в Нижнем Новгороде правоохранители решили выдворить семью мигрантов из страны из-за драки их ребенка со школьником.

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